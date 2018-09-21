Шайба Свечникова принесла победу "Детройту" в выставочном матче НХЛ против "Чикаго"

ТАСС, 21 сентября. Заброшенная шайба российского нападающего Евгения Свечникова стала победной для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" в предсезонном матче против "Чикаго". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Уингз".

Свечников отличился на 55-й минуте матча - его шайба стала третьей по счету, принеся победу команде. У победителей также голами отметились Томас Ванек (14), Андреас Атанасиу (31) и Густав Нюквист (60). В составе проигравших шайбы забрасывали Патрик Кейн (24) и Маккензи Энтвистл (26).

Россиянин в 2015 году был выбран "Детройтом" на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде под общим 19-м номером. Однако за команду он провел всего 16 игр за четыре сезона и набрал 5 (3 шайбы + 2 передачи) очков, чаще выступая в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В июне 2017 года Свечников стал первым за 13 лет российским чемпионом АХЛ в составе клуба "Гранд-Рэпидс Гриффинс". Младший брат Свечникова - Андрей Свечников - также играет в Северной Америке и является игроком "Каролины".

Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки "Детройт" проведет 23 сентября против "Бостона". "Филадельфия" 22 сентября сыграет с "Оттавой". Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.