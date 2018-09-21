СМИ: ирландец Макгрегор подписал соглашение с UFC на шесть поединков

ТАСС, 21 сентября. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заключил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) на шесть поединков. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

В четверг в Нью-Йорке прошла пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора. Бой между россиянином и ирландцем состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Отмечается, что информацию о новом соглашении подтвердил президент UFC Дана Уайт. Финансовая сторона контракта бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях не разглашается. Известно, что в качестве одного из спонсоров каждого шоу за это время выступит виски Proper Whiskey, производством которого занимается сам Макгрегор. Также промоушен рассчитывает заработать на продаже трансляций с боями ирландца.

"Трудно заключить сделку с Конором Макгрегором, потому что мы все знаем, чего он стоит", - сказал Уайт.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.