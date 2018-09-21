Дебютная шайба Ковальчука не помогла "Лос-Анджелесу" уйти от поражения от "Вегаса"

ТАСС, 21 сентября. "Лос-Анджелес" проиграл "Аризоне" со счетом 2:7 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард Илья Ковальчук забросил дебютную шайбу в составе "Лос-Анджелеса".

У победителей шайбы забросили Уильям Карлссон (6), Дэниэл Карр (16), Рейли Смит (46), Джонатан Маршессо (24, 27), Николя Хаг (35) и Киган Колсар (60). В составе хозяев, помимо Ковальчука, отличился Джефф Картер (26).

В следующем матче в рамках предсезонной подготовки "Лос-Анджелес" на своем льду примет "Ванкувер" 25 сентября. "Вегас" 23 сентября сыграет в гостях с "Сан-Хосе".

В июне 35-летний Ковальчук подписал контракт с "Лос- Анджелесом" на три года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за санкт-петербургский СКА.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал "Морис Ришар Трофи", став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).