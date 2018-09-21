Футболист "Манчестер Сити" Агуэро продлил контракт с клубом

ТАСС, 21 сентября. Аргентинский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро продлил контракт. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Новое соглашение 30-летнего форварда с клубом рассчитано до лета 2021 года.
"Я счастлив продлить контракт, - сказал Агуэро. - Мне очень хотелось пробыть здесь 10 лет. Я играю за "Сити" уже семь лет, и когда истечет контракт, будет как раз 10. Надеюсь, все сложится хорошо".
Аргентинец перешел в "Манчестер Сити" из испанского "Атлетико" в 2011 году. Агуэро является самым результативным игроком в истории английского клуба, имея в активе 204 гола в 299 матчах за команду. В составе "Манчестер Сити" Агуэро трижды побеждал в чемпионате Англии и Кубке лиги, а также дважды завоевывал Кубок Англии.