{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Футболист "Манчестер Сити" Агуэро продлил контракт с клубом

Новое соглашение с аргентинцем рассчитано до лета 2021 года
Серхио Агуэро EPA/PETER POWELL
Серхио Агуэро
© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 21 сентября. Аргентинский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро продлил контракт. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение 30-летнего форварда с клубом рассчитано до лета 2021 года.

"Я счастлив продлить контракт, - сказал Агуэро. - Мне очень хотелось пробыть здесь 10 лет. Я играю за "Сити" уже семь лет, и когда истечет контракт, будет как раз 10. Надеюсь, все сложится хорошо".

Аргентинец перешел в "Манчестер Сити" из испанского "Атлетико" в 2011 году. Агуэро является самым результативным игроком в истории английского клуба, имея в активе 204 гола в 299 матчах за команду. В составе "Манчестер Сити" Агуэро трижды побеждал в чемпионате Англии и Кубке лиги, а также дважды завоевывал Кубок Англии.

Носкова и Полканова вышли в 1/4 финала ЧЕ по настольному теннису в парном разряде
В 1/8 финала спортсменки обыграли чешку Гану Мателову и словачку Барбору Балазову
Читать полностью