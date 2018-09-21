Воронин: результаты ХК "Динамо" противоречат оптимистичным ожиданиям менеджмента команды

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивные результаты московского клуба "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) противоречат оптимистичным заявлениям менеджмента клуба перед стартом сезона. Такое мнение высказал председатель совета директоров клуба Виктор Воронин, чьи слова ТАСС приводит пресс-служба Всероссийского физкультурно- спортивного общества "Динамо".
"Динамо" занимает последнее место в Западной конференции с пятью очками и двумя победами в восьми матчах. В последних пяти встречах бело-голубые выиграли лишь раз, уступив в четверг дома СКА со счетом 0:4. В межсезонье клуб пополнился, в частности, олимпийским чемпионом Вадимом Шипачевым, бронзовым призером Игр Максимом Афиногеновым, одним из лучших бомбардиров "Северстали" последних лет Дмитрием Кагарлицким.
"С искренним сожалением приходится констатировать разочарование игрой нашего клуба. Эти спортивные результаты в крайней степени противоречат оптимистичным заявлениям менеджмента клуба перед началом чемпионата КХЛ, - сказал Воронин. - Менеджменту были даны все полномочия по комплектованию команды, формированию тренерского штаба, распоряжения финансами, клуб был в идеальном финансовом состоянии. Совет директоров ни в коей мере не вмешивался в спортивный и тренировочный процессы".
"Компетентность менеджмента в том и заключается, чтобы имея в руках все ресурсы, выстроить игру команды соответственно ее уровню и затраченным средствам", - добавил он.