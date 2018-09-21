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Лига Европы

УЕФА не будет заводить дело в связи с допуском болельщиков "Спартака" на матч с "Рапидом"

Болельщикам красно-белых было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с испанским "Атлетиком"
Болельщики "Спартака" Александр Демьянчук/ТАСС
Болельщики "Спартака"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет открывать дисциплинарное дело по ситуации с допуском болельщиков "Спартака" на матч Лиги Европы с австрийским "Рапидом" в Вене, поскольку красно-белые не нарушили запрет УЕФА на продажу им билетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

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В четверг "Спартак" на выезде проиграл "Рапиду" со счетом 0:2 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Согласно указанию УЕФА, болельщикам "Спартака" было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с испанским "Атлетиком" (2:1) в 1/16 финала турнира сезона-2017/18. В середине первого тайма матча в Вене принимающая сторона открыла гостевой сектор и пригласила туда болельщиков "Спартака". После матча делегат УЕФА сообщил, что болельщики гостей, сами купившие билеты, были переведены в сектор для избежания эксцессов.

"Никаких дисциплинарных дел в связи с этим не будет открыто, поскольку "Спартак" проявил уважение к запрету на продажу билетов своим болельщикам", - сказали в пресс-службе.

В следующем туре "Спартак" 4 октября примет испанский "Вильярреал".

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