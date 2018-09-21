Чемпион мира по футболу 2006 года Джилардино завершил карьеру

ТАСС, 21 сентября. Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Альберто Джилардино завершил карьеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что 36-летний итальянец планирует в будущем начать карьеру тренера и уже получил тренерскую лицензию.

На протяжении карьеры форвард выступал за такие команды, как "Верона", "Милан", "Парма" и "Фиорентина". В составе "Милана" Джилардино становился победителем Лиги чемпионов (2007), Суперкубка УЕФА (2007) и клубного чемпионата мира (2007). За сборную Италии игрок провел 56 матчей, в которых отметился 19 голами. Он является чемпионом Европы среди молодежных команд (2004), бронзовым призером Олимпийских игр (2004), чемпионом мира (2006), а также бронзовым призером Кубка конфедераций (2013).