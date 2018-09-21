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Носкова и Полканова вышли в 1/4 финала ЧЕ по настольному теннису в парном разряде

В 1/8 финала спортсменки обыграли чешку Гану Мателову и словачку Барбору Балазову

ТАСС, 21 сентября. Россиянка Яна Носкова и представительница Австрии София Полканова вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по настольному теннису в парном разряде. Соревнования проходят в испанском Аликанте.

В 1/8 финала спортсменки обыграли чешку Гану Мателову и словачку Барбору Балазову. Встреча завершилась со счетом 4-1 (11:8, 12:10, 11:7, 7:11, 11:5). В полуфинале Носкова и Полканова встретятся с румынками Адиной Дьякону и Ириной Чобану.

Чемпионат Европы по настольному теннису завершится 23 сентября.

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