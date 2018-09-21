ФК "Факел" погасит все долги в течение девяти месяцев

ВОРОНЕЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб "Факел", накопивший долги на общую сумму 120 млн рублей, погасит их в ближайшие восемь-девять месяцев. Об этом в пятницу рассказал журналистам губернатор Воронежской области Александр Гусев, который является председателем совета по содействию в развитии футбольного клуба.

"Финансовое состояние команды на сегодня не блестяще, но не является катастрофическим. За минувшие годы накопилось 120 млн долгов. С долгами мы намерены рассчитаться в течение восьми-девяти месяцев", - сказал Гусев.

По его словам, недавно в число основных спонсоров "Факела" вернулась компания "ТНС энерго". "Есть договоренность, что они будут финансировать команду до конца 2018 года, но я надеюсь, что эта спонсорская помощь сохранится и на сезон 2019 года", - добавил Гусев.

Он сказал, что в последнее время удалось "большую часть кредиторов заместить, рассчитаться с командой за зарплату, за налоги, погасить основные суммы за аренду". "Общая сумма долга не уменьшилась, но изменился состав кредиторов, у нас нет опасения, что кто-то из кредиторов начнет процедуру банкротства или списание средств со счетов", - объяснил глава региона.

Как пояснил Гусев, текущее годовое содержание футбольного клуба "Факел" оценивается в 220-250 млн рублей, что является "разумной суммой". "Перед командой ставится задача вернуть зрителей на трибуны. Команда должна заиграть", - сказал губернатор.

Футбольный клуб "Факел" основан в 1947 году, нынешнее название получил в 1977 году. Выступал в Высшей футбольной лиге СССР в 1961 (класс "А") и 1985 годах, в Высшей лиге России в 1992, 1997 и 2000-2001 годах. В настоящее время находится на девятом месте турнирной таблицы Олимп - Футбольной национальной лиги с 16 очками.