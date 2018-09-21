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Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение этапов КМ после восстановления РУСАДА

Ранее Москва, Челябинск и подмосковная Коломна неоднократно принимали такие крупные международные соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Сергей Фадеичев/ТАСС
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах позволит России уже в следующем году побороться за право проведения этапов Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA.

"Конечно, это [восстановление РУСАДА] очень важное событие. Это позволит нам уже в следующем году претендовать на проведение международных соревнований, что очень важно. Чемпионаты мира и Европы уже расписаны, а заявки на этапы Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку мы сможем подать", - заявил Кравцов.

Ранее Москва, Челябинск и подмосковная Коломна неоднократно принимали такие крупные международные соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку, как чемпионаты мира, чемпионаты Европы и этапы Кубков мира.

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ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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