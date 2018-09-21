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КХЛ

ЦСКА обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 21 сентября. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл хабаровский "Амур" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе армейцев забросили Андрей Светлаков (4-я минута), Алексей Марченко (18), Иван Телегин (39) и Антон Слепышев (42).

После девяти матчей регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками в активе. "Амур" набрал шесть очков и идет на девятом месте в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА 25 сентября на своей площадке примет "Сочи". "Амур" 24 сентября на выезде сыграет с омским "Авангардом".

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