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Региональный этап проекта "От студзачета АССК к знаку отличия ГТО" стартовал на Камчатке

В старте регионального проекта приняли участие студенты трех вузов Камчатского края

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Учащиеся трех вузов Камчатского края приняли участие в старте регионального проекта "От студзачета АССК к знаку отличия ГТО". Об этом ТАСС рассказала старший инструктор-методист КГАУ "Центр спортивной подготовки Камчатского края" Елена Чернышева.

Камчатский край первым из субъектов России принимает региональный этап проекта из-за погодных условий.

"В трех вузах края прошел внутривузовский этап, и лучшие команды прошли в региональный этап. В первый день у нас был бег на короткие и длинные дистанции, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на высокой перекладине, наклоны из положения стоя на гимнастической скамье и прыжки с места", - сказала Чернышева.

Участие в проекте принял 71 студент из Камчатского государственного технического университета, Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга и Камчатского филиала Российского университета кооперации. "Ребята проявили энтузиазм при выполнении нормативов. Все прошло весело, под бодрую музыку", - добавила Чернышева.

Участники соревновались в личном зачете (многоборье). 24 и 25 сентября продолжится соревнование участников в стрельбе и плавании. Победителей этапа наградят 26 сентября, и в декабре текущего года они примут участие во Всероссийском фестивале ГТО, который завершит проект.

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