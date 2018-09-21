Пилот программы SMP Racing даст автограф-сессию на московском фестивале "Формула Студент"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин даст автограф-сессию в рамках московского фестиваля "Формула Студент", который пройдет 22-23 сентября в Парке Горького. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в оргкомитете мероприятия, проходящего при поддержке столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

"В рамках фестиваля 22 сентября в 14:00 пройдет автограф-сессия пилота программы SMP Racing Михаила Алешина, в которой могут принять участие все любители автомобильного спорта", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что фестиваль "Формула Студент" пройдет в Москве уже в пятый раз, его участниками станут 17 команд из десяти регионов страны. Это учащиеся вузов, интересующиеся техникой и спортом.

Центральным событием фестиваля станут соревнования гоночных болидов, созданных руками студентов лучших вузов страны. В этом году, как пояснили в оргкомитете, для зрителей выступят автомобили класса Баха (внедорожный автомобиль "багги" - прим. ТАСС). Кроме того, свое мастерство покажут лучшие российские велофристайлеры и стандрайдеры, а развлекать гостей будут популярные артисты и диджеи. "Особое внимание будет уделено юным гостям - на территории фестиваля будет открыта детская зона с интеллектуальными развлечениями, а также картинговая трасса для взрослых и детей", - продолжил собеседник агентства. Гости и участники также смогут посетить выставку редких спортивных автомобилей, а для школьников будут работать стенды детских технопарков.

"С каждым годом не только расширяется география, но и растет посещаемость фестиваля", - сказали в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Здесь напомнили, что в 2017 году в Парке Горького мероприятие посетили 10 тыс. человек. В этот раз оргкомитет ожидает, что на площадке фестиваля соберется еще больше посетителей и ценителей автомобильного спорта.

"Основная цель фестиваля - поддержать студенческие проекты, в которых сочетаются креативное начало и технические достижения молодых конструкторов, в частности, в разработках новых решений в автопроме", - резюмировал собеседник агентства.