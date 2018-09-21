СМИ: Испанская федерация отказала "Барселоне" и "Жироне" в проведении матча в США

ТАСС, 21 сентября. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) ответила отказом на запрос "Жироны" и "Барселоны" о проведении матча 21-го тура национального чемпионата в США. Об этом сообщает испанская радиостанция Cope.

Ла лига без консультаций с профсоюзом игроков и клубами летом подписала 15-летний контракт на проведение некоторых матчей чемпионата Испании в США и Канаде. Свое недовольство этим решением выразили капитаны всех 20 команд лиги, которые в августе на внеочередном собрании пригрозили руководству лиги забастовкой. В начале сентября "Барселона", "Жирона" и испанская Ла лига подали запрос о проведении очного матча 21-го тура национального первенства 26 января на стадионе Hard Rock в Майами.

В пятницу RFEF направил письма президентам Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, в которых разъяснила свою позицию по данной ситуации. Ла лига была уведомлена об отказе именно международными организациями. Разрешение RFEF было обязательным условием для проведения матча в США.

После четырех туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 12 очками в активе. "Жирона" набрала семь очков и идет на шестом месте.