Сотрудники WADA в ближайшее время посетят антидопинговую лабораторию в МГУ

"В ближайшее время к нам приедут офицеры WADA смотреть новую лабораторию. Мы пока работаем не на полную мощность, но анализ крови продолжаем делать, как я уже сказал ранее", - сказал он.

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерены в ближайшее время посетить московскую антидопинговую лабораторию, которая в этом году перешла в ведение Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах заседания Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа ректор МГУ Виктор Садовничий.

Садовничий отметил, что на данный момент (с 9 июня - прим. ТАСС) антидопинговая лаборатория полностью перешла в ведение МГУ. "Все сотрудники лаборатории - это сотрудники Московского государственного университета. Мы получили все соответствующие документы. Лаборатория продолжает делать анализы крови на основании аккредитации Всемирного антидопингового агентства", - уточнил он.

В ноябре 2015 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, также была приостановлена деятельность Антидопингового центра (антидопинговой лаборатории). Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. Ломоносова. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет созданной в МГУ национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, в частности ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов.

20 сентября исполком WADA восстановил РУСАДА в правах. В будущем лаборатория при МГУ должна получить аккредитацию WADA.