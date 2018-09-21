Садовничий: возвращение статуса РУСАДА приблизило восстановление московской лаборатории

В четверг исполнительный комитет WADA принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу организации. Для сохранения статуса соответствия российская сторона должна до конца года предоставить WADA базу данных опечатанной СК РФ московской антидопинговой лаборатории и обеспечить анализ образцов допинг-проб до 30 июня 2019 года.

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о возвращении статуса соответствия Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) приблизило восстановление московской лаборатории. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах заседания Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Ну конечно, это решение [о возвращении статуса РУСАДА] приблизило и восстановление московской антидопинговой лаборатории в своих правах. Это значит, что будет уже возможность работать с другими анализами", - сказал собеседник агентства.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Также была приостановлена деятельность Антидопингового центра (антидопинговой лаборатории). Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет созданной в МГУ национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность.