Хрычиков: Россию при невыполнении условий WADA могут лишить права выступать на Олимпиадах

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены могут быть лишены права выступать на Олимпийских играх и других международных соревнованиях в случае невыполнения двух критичных условий, которые прозвучали в последнем решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о возвращении Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статуса соответствия. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

"РУСАДА после вчерашнего решения исполкома WADA находится на перекрестке, - считает Хрычиков. - Российское антидопинговое агентство имеет возможность выйти окончательно из кризиса, если все условия, обозначенные вчера, будут выполнены в сроки, определенные исполкомом WADA. Но если они не будут реализованы, то позиции РФ существенно ухудшатся. Вчера России со стороны WADA был дан серьезный кредит доверия".

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства на своем заседании, которое состоялось в четверг, принял решение признать Российское антидопинговое агентство соответствующим кодексу WADA. Всемирное антидопинговое агентство в своем официальном решении обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца года WADA намерено получить данные из московской лаборатории, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. В случае невыполнения этих условий Российское антидопинговое агентство может быть вновь лишено статуса соответствия.

Собеседник ТАСС пояснил, что статус несоответствия, который был у РУСАДА до вчерашнего дня, был достаточно мягким в практическом плане. "WADA не имело механизмов накладывать новые санкции, так как этот статус был присвоен РУСАДА до принятия нового стандарта соответствия (ISCCS). Россияне не могли участвовать в работе комитетов WADA, быть членами исполкома и совета учредителей. Были ограничения, но не критичные", - заметил Хрычиков.

"Но если после вчерашнего восстановления РУСАДА не будут выполнены в срок критичные условия, обозначенные исполкомом, то закончиться все может очень печально - вплоть до лишения российских спортсменов права выступать на Олимпийских играх, - считает член наблюдательного совета РУСАДА. - Все это говорится в новом международном стандарте соответствия, который был принят в ноябре прошлого года в Сеуле и вступил в силу в апреле 2018-го. И все подписанты Всемирного антидопингового кодекса, начиная с МОК и заканчивая последней международной федерацией, должны его выполнять".

Про новый стандарт

Согласно новому международному стандарту, на национальное антидопинговое агентство, переставшее соответствовать кодексу WADA, должны быть наложены санкции, тяжесть которых будет зависеть от того, какое нарушение было допущено. "Если оно было незначительным, то на агентство может быть наложено, к примеру, финансовое взыскание. Если что-то посерьезней - невозможность принимать международные спортивные соревнования. Но если не выполняются критичные условия, то в этом случае могут будут применены самые строгие санкции, включая лишение права спортсменов на выступление на международных стартах вообще", - подчеркнул собеседник ТАСС.

"Итак, до 31 декабря в лабораторию должны быть допущены международные эксперты, чтобы они смогли сделать копии с данных лаборатории. Если это не состоится, то комитет по соответствию может сразу выносить предложение о несоответствии РУСАДА, а исполком это предложение преобразует в решение. Вторая дата, как вчера говорилось, 30 июня 2019 года. До этого срока Россия должна предоставить те пробы, которые укажет WADA, эти пробы должны быть подвергнуты повторному анализу", - заключил Хрычиков.