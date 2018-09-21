СМИ: Юрген Клопп запретил компании Amazon снимать фильм о "Ливерпуле"

ТАСС, 21 сентября. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп запретил компании Amazon снимать документальный фильм о его команде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Отмечается, что руководство клуба дало согласие на съемки, однако 51-летний немецкий специалист отказался пускать съемочную группу на тренировку. По мнению Клоппа, съемочный процесс негативно скажется на работе футболистов на тренировке.

После пяти туров чемпионата Англии "Ливерпуль" набрал 15 очков из 15 возможных и занимает второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям лондонскому "Челси". Во вторник команда Клоппа стартовала в Лиге чемпионов с домашней победы над французским "Пари Сен- Жермен" (3:2).