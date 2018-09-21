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Матвиенко рассчитывает на восстановление прав спортивных федераций РФ после решения WADA

Спикер Совета Федерации РФ призвала очистить спорт от допинга и политики
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении в правах РУСАДА и рассчитывает, что за этим последует и восстановление прав национальных федераций и Паралимпийского комитета России.

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"Я считаю, что в конце концов возобладал здравый смысл. И мы рады такому решению... За этим, я полагаю, последует восстановление прав наших федераций, восстановление прав Паралимпийского комитета и другие позитивные изменения", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в пятницу по итогам второго Евразийского женского форума.

Спикер Совета Федерации призвала очистить спорт от допинга и политики.

"Попытки привнести политику в спорт - это очень плохая история, это нечестно, это неправильно. Надо очистить спорт от политики. Спорт должен быть чистым от допинга, спорт должен быть чистым от политики. Я думаю, так и будет происходить", - сказала Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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