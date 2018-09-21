Паралимпийский комитет России сделал первые выплаты в МПК

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) отправил в Международный паралимпийский комитет (МПК) первый денежный перевод. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПКР, речь идет поэтапной выплате суммы, обозначенной ранее МПК, которая должна пойти на компенсацию расходов на увеличение программы тестирования российских паралимпийцев и функционирование рабочей группы МПК.

После получения информации о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 20 сентября состоялся телефонный разговор председателя исполкома и первого вице-президента ПКР Павла Рожкова и исполнительного директора МПК Майка Петерса, в котором был согласован порядок перевода финансовых средств и перечень необходимых отчетных документов, соответствующих международному и российскому законодательствам, для оплаты МПК €257,5 тыс. на покрытие расходов, связанных с увеличением программы тестирования российских паралимпийцев и функционированием рабочей группы МПК.

"На основании достигнутых договоренностей Паралимпийский комитет России в пятницу осуществил первые выплаты в соответствии с представленными Международным паралимпийским комитетом документами, - сообщил собеседник ТАСС. - ПКР осуществит очередные выплаты на следующей неделе, после предоставления МПК оригиналов отчетных документов".

После восстановления в правах РУСАДА глава МПК Эндрю Парсонс заявил о том, что ПКР еще предстоит много работы. В заявлении было также оговорено, что рабочая группа МПК предоставит какие-либо рекомендации исполкому МПК по вопросу восстановления членства ПКР только после того, как будут возмещены затраты МПК, связанные с приостановлением членства.