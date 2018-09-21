ЦСКА не опасается за качество поля в случае непогоды во время матча со "Спартаком"

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Газон "ВЭБ-Арены" не потеряет в качестве в случае непогоды во время матча чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 23 сентября, начало в 19:00 мск. В этот день в Москве прогнозируется дождь.
"Хотелось бы, чтобы дерби прошло при хорошей погоде для комфорта болельщиков, но это, к сожалению, не в наших силах. По поводу поля опасений никаких нет", - сказал Бабаев.
"Спартак" занимает в чемпионате России третье место (14 очков), ЦСКА - пятое (12).