ЦСКА не опасается за качество поля в случае непогоды во время матча со "Спартаком"

Каноисты Ромасенко и Крайтор выиграли гонку на 100 метров на "Кубке чемпионов"

Вторыми стали латвиец Вадим Коробков и канадка Катарин Венсан, третьими - венгр Йонатан Хайду и представительница Болгарии Станилия Стаменова

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