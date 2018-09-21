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Комитет по этике FIDE рассмотрит дело Дворковича 28 сентября

Ранее вице-президент FIDE и соперник Дворковича на выборах главы организации грек Георгиос Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике, обвинив Дворковича в нарушении этического кодекса
Аркадий Дворкович Михаил Метцель/ТАСС
Аркадий Дворкович
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 21 сентября. Дело претендента на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) и члена попечительского совета Федерации шахмат России Аркадия Дворковича будет рассмотрено комитетом по этике FIDE 28 сентября. Об этом Дворкович написал в своем Twitter.

Ранее вице-президент FIDE и соперник Дворковича на выборах главы организации грек Георгиос Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике, обвинив Дворковича в нарушении этического кодекса, так как он якобы использует недозволенные методы агитации, в том числе свои дипломатические связи с целью оказания давления на представителей национальных федераций. Также грек считает, что Дворковича следует отстранить от шахматной деятельности на восемь лет. Россиянин назвал данные обвинения ложью, после чего подал жалобу в офис окружного прокурора в Лозанне с требованием привлечь Макропулоса к ответственности за диффамацию.

"Я рад узнать, что заседание комитета по этике FIDE состоится 28 сентября, мое доброе имя будет восстановлено до выборов, - написал Дворкович. - Хочу отметить, что мы предлагали провести заседание 18 сентября, однако жалобщик отклонил это предложение".

На пост главы FIDE, помимо Дворковича и Макропулоса, претендует британский гроссмейстер Найджел Шорт. Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

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