Комитет по этике FIDE рассмотрит дело Дворковича 28 сентября

ТАСС, 21 сентября. Дело претендента на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) и члена попечительского совета Федерации шахмат России Аркадия Дворковича будет рассмотрено комитетом по этике FIDE 28 сентября. Об этом Дворкович написал в своем Twitter.
I am pleased to learn that Ethics Commission will stage its meeting on September 28, and my good name will be reconfirmed already before the elections. I'd like to point out that we offered to stage the hearing on September 18, but the complainant has declined this proposal.— Arkady Dvorkovich (@advorkovich) September 21, 2018
Ранее вице-президент FIDE и соперник Дворковича на выборах главы организации грек Георгиос Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике, обвинив Дворковича в нарушении этического кодекса, так как он якобы использует недозволенные методы агитации, в том числе свои дипломатические связи с целью оказания давления на представителей национальных федераций. Также грек считает, что Дворковича следует отстранить от шахматной деятельности на восемь лет. Россиянин назвал данные обвинения ложью, после чего подал жалобу в офис окружного прокурора в Лозанне с требованием привлечь Макропулоса к ответственности за диффамацию.
"Я рад узнать, что заседание комитета по этике FIDE состоится 28 сентября, мое доброе имя будет восстановлено до выборов, - написал Дворкович. - Хочу отметить, что мы предлагали провести заседание 18 сентября, однако жалобщик отклонил это предложение".
На пост главы FIDE, помимо Дворковича и Макропулоса, претендует британский гроссмейстер Найджел Шорт. Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.