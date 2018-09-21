Порядка 35 тыс. пакетов билетов продано на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб ЦСКА продал около 35 тыс. пакетов билетов на домашние матчи Лиги чемпионов, которые пройдут на стадионе "Лужники". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
"Около 35 тысяч пакетов продано, несмотря на то что наш билетный сервис был атакован хакерами. Из-за этого мы временно приостановили продажи. Но они идут активно", - сказал он.
Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил армейцам проводить домашние матчи Лиги чемпионов в "Лужниках". ЦСКА сыграет 2 октября против испанского "Реала", 7 ноября против итальянской "Ромы" и 27 ноября против чешской "Виктории". Армейцы продают билеты только пакетами на три матча, минимальная цена составляет 3 200 рублей.
Домашний стадион ЦСКА "ВЭБ-Арена" вмещает 30 тыс. зрителей. "Лужники" являются самым вместительным футбольным стадионом страны (81 тыс. мест). Арена приняла семь игр чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал. Стадион был построен в 1956 году, а его реконструкция к мировому первенству проходила с 2013 по 2017 год.
ЦСКА провел матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, сыграв вничью в гостях с "Викторией" (2:2).