Тренер сборной РФ по боксу Кравцов назвал уникальной базу "Юг-Спорт" в Кисловодске

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Филиал базы "Юг-Спорт" в Кисловодске обладает уникальными условиями подготовки и восстановления российских боксеров. Об этом заявил главный тренер сборной России Эдуард Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

Центр "Юг-Спорт" объединяет в себе ряд объектов в Сочи и Кисловодске. В состав центра входят комплекс в городском кластере (в центре Сочи), прибрежном кластере (Имеретинская низменность), горном кластере (Красная Поляна), а также нижний и верхний комплексы в Кисловодске. Центр предоставляет условия для подготовки спортсменов по 32 видам спорта.

"Уникальная база по своим климатическим условиям и по техническому оснащению, с хорошим жилым фондом, бассейном, все соответствует самым высоким требованиям. Я много где был, во многих странах, видел их базы, но, пожалуй, такого централизованного комплекса, современной базы не имеет ни одна страна в мире. Нам в этом плане повезло", - заявил Кравцов.

"Функциональная подготовка - один из важнейших моментов. База находится на высоте 1100 метров, это мягкое среднегорье, здесь достаточно эффективно повышать уровень гемоглобина. Здесь созданы все условия, чтобы наши спортсмены росли и показывали высокие результаты", - добавил он.

Боксеры довольны условиями

Члены национальной команды по боксу Андрей Замковой и Василий Егоров также отметили, что филиал предоставляет спортсменам самый широкий спектр возможностей как для подготовки, так и для отдыха.

"Условия на базе отличные, - сказал Егоров. - Тут есть гостиница, столовая, сауна, бассейн, также проводятся ежедневные восстановительные процедуры. Работает большой и просторный [тренажерный] зал, ринги, есть все, что угодно для плодотворной работы".

"Мне очень нравится тренироваться в Кисловодске. Я уже третий год проживаю здесь со своей семьей и чувствую, что отдыхаю здесь и физически, и морально. Здесь много мест, где можно подлечиться и восстановиться после тяжелого дня", - подытожил Замковой.

Реконструкция филиала в Кисловодске была начата в 2012 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" и продолжается до сих пор. В 2017 году был реконструирован один из главных объектов филиала в Кисловодске - спортивно-тренировочный водный комплекс с крытым бассейном. Планируется, что работы по реконструкции всей инфраструктуры будут завершены в 2019 году.

