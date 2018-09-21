Определились соперницы россиянок на первом этапе отбора на ОИ-2020 по регби-7

ТАСС, 21 сентября. Определились соперники женской сборной России по регби-7 на первом этапе Мировой серии, которая в этом году является отбором на Олимпийские игры 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации регби.
Первый этап Мировой серии пройдет в американском Глендейле (штат Калифорния) с 20 по 21 октября. Россиянки сыграют в группе A с командами Испании, Мексики, а также действующими чемпионками турнира - сборной Австралии.
Всего в предстоящем сезоне пройдет шесть этапов Мировой серии по регби-7. Соревнования являются первым этапом отбора на Олимпиаду 2020 года в Токио. Помимо четырех лучших сборных в Мировой серии на Игры-2020 отправятся шесть победителей континентальных первенств, лучшая команда в квалификации, а также хозяйки олимпийского турнира - сборная Японии.