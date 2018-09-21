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Российские волейболисты обыграли голландцев в матче второго раунда ЧМ

Игра группы E завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян
© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

РИМ, 21 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Нидерландов в первом матче второго группового раунда чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии. Встреча прошла в Милане.

Игра группы E завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян.

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Во втором раунде 16 сборных разделены на четыре группы по четыре команды. В третий раунд пробьются победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места. При этом набранные по итогам двух раундов очки суммируются.

Сборная России выступает в группе E с командами Нидерландов, Италии и Финляндии. Команда Сергея Шляпникова идет на втором месте с 13 очками в активе. Лидируют итальянцы (15 очков), голландцы (11) и финны (6) занимают третье и четвертое места соответственно. В следующем матче россияне 22 сентября сыграют с командой Италии.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.

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