Гоночная машина врезалась в дерево на ралли "Санкт-Петербург", экипаж госпитализирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Гоночная машина, принимавшая участие в ралли "Санкт-Петербург", попала в аварию на одном из скоростных участков.
"Во время проведения скоростного участка спортивный экипаж в результате ошибки пилотирования врезался в дерево, автомобиль получил серьезные повреждения, спортсмены получили травмы, им была оказана медицинская помощь и их доставили в больницу Сестрорецка", - рассказала ТАСС руководитель гонки Ольга Сивачева. Она добавила, что экипаж в этой машине смешанный - обязанности пилота исполняет мужчина, а штурмана - девушка.
"В настоящий момент врачи квалифицируют их состояние как тяжелое", - добавила она.
Ралли "Санкт-Петербург" проходит в ранге 14-го этапа Кубка России, стартовало 21 сентября с Дворцовой площади Петербурга.