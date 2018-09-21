Головин дебютировал в составе "Монако" в матче чемпионата Франции с "Нимом"

ТАСС, 21 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин вышел на поле в составе команды в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции против "Нима".
Россиянин вышел на поле на 72-й минуте при счете 1:1, заменив Софьяна Диопа. За оставшееся до конца матча время Головин отметился обостряющей передачей и опасным ударом с линии штрафной площади, который заблокировал защитник "Нима".
Матч завершился со счетом 1:1. "Монако" с шестью очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда 25 сентября дома примет "Анже".
Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. По данным Российской премьер-лиги, переход полузащитника обошелся "Монако" в €30 млн. Ранее 22-летний россиянин не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.
В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России сезона-2015/16. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, где команда дошла до 1/4 финала турнира.