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Футбол во Франции

Тренер "Монако": Головин занимался в общей группе всего одну неделю, ему необходимо время

Российский полузащитник в пятницу дебютировал в составе "Монако" в матче против "Нима" (1:1), заменив на 72-й минуте Софьяна Диопа
Александр Головин Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Александр Головин
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТАСС, 22 сентября. Российский полузащитник "Монако" тренировался в общей группе всего одну неделю после полученной травмы, и ему нужно время, чтобы выйти на свой уровень. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер монегасков Леонардо Жардим, чьи слова приводит пресс-служба "Монако".

В пятницу в матче между "Монако" и "Нимом", который завершился со счетом 1:1, Головин вышел на замену на 72-й минуте, заменив Софьяна Диопа.

"Головин привык выступать на крупных международных турнирах со сборной и в матчах еврокубков. Он является игроком высокого уровня. Однако Головин тренировался всего неделю в общей группе, и ему еще нужно время. Он всегда нацелен на завоевание медалей и станет одним из ключевых игроков команды", - сказал Жардим.

О дебюте Головина высказался и вице-президент клуба Вадим Васильев. "Головин сыграл хорошо. Думаю, он качественно провел свой отрезок и хорошо вошел в игру. Скоро наберет форму и поможет команде", - подчеркнул Васильев.

Россиянин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний футболист до этого не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, где команда дошла до 1/4 финала турнира.

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Головин, Александр Сергеевич
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