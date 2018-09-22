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НБА

СМИ: руководство НБА призвало клубы брать на работу больше женщин

Рекомендации руководства лиги направлены на уменьшение уровня дискриминации по половому признаку в клубах НБА
Адам Сильвер AP/Charles Krupa
Адам Сильвер
© AP/Charles Krupa

ТАСС, 22 сентября. Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер от лица руководства лиги отправил владельцам клубов рекомендательную записку с призывом принимать в штат больше женщин. Об сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Сильвер настоятельно рекомендовал увеличить количество женщин, работающих в лиге на разных уровнях, и призвал проводить регулярные анонимные исследования, касающиеся атмосферы в коллективе. Комиссар также выразил надежду на то, что в НБА улучшится процесс информирования о случаях дискриминации по гендерному признаку.

"Открытый и честный диалог по этим вопросам критически важен", - сказал Сильвер.

Причиной таких рекомендаций от руководства НБА стали вскрывшиеся инциденты в команде "Даллас Маверикс". В клубе были зафиксированы случаи сексуального домогательства и притеснения сотрудниц. Лига провела независимое расследование, которое выявило, что подобные действия происходили на протяжении более чем 20 лет.

"Работа руководства "Далласа" признана неэффективной из-за отсутствия внутреннего контроля. Это и привело к созданию условий, в которых могут совершаться неправомерные действия по отношению к сотрудницам", - говориться в материале.

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