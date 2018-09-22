Медведева упала в произвольной программе и стала второй на турнире Autumn Classic в Канаде

ТАСС, 22 сентября. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не смогла победить на пятом этапе турнира серии "Челленджер" Autumn Classic после падения в произвольной программе. На соревнованиях, которые проходят в канадском городе Оквилл, россиянка совершила ошибку при исполнении тройного риттбергера и осталась второй.

Евгения Медведева: я российская фигуристка и всегда буду защищать цвета триколора

После короткой программы Медведева занимала первое место, опережая американку Брэди Теннелл и француженку Маэ Беренис Мейте. По окончании произвольной программы россиянка опустилась на второе место, набрав в сумме 204,89 балла. Победительницей стала Теннел (206,41), а Мейте замкнула тройку призеров (178,89).

По окончании олимпийского сезона-2017/18 спортсменка переехала в Канаду, где начала сотрудничество с Брайаном Орсером, программы россиянке поставил Дэвид Уилсон. Турнир стал первым для спортсменки под руководством канадского специалиста. Короткую программу Медведева откатала под композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул. Мелодиями первой и второй части произвольной программы стали Mumuki и Libertango, исполняемые американским виолончелистом китайского происхождения Йо Йо Ма.

Медведева - двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран- при.

Турнир в Канаде завершится 22 сентября. Спортсмены выступают в четырех категориях - мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.