Стивенсон проведет защиту титула чемпиона мира WBC против Гвоздика 1 декабря

ТАСС, 22 сентября. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон проведет защиту титула против украинца Александра Гвоздика 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Поединок пройдет в Квебеке (Канада).

41-летний Стивенсон провел 31 поединок в профессиональной карьере, в которых одержал 29 побед (24 - нокаутом), потерпел одно поражение и завершил один поединок вничью. Он владеет титулом чемпиона мира WBC с 2013 года, с тех пор он провел девять защит пояса. На счету 31-летнего Гвоздика 15 боев, во всех из которых он одержал победы (12 - нокаутом). Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.