ПКР и КХЛ рассматривают возможность проведения турнира по следж-хоккею в Сочи

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Паралимпийский комитет России (ПКР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прорабатывают проведение в июне следующего года турнира по следж-хоккею среди национальных сборных. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент и председатель исполкома ПКР Павел Рожков.

В четверг Рожков провел встречу с руководителем управления развития Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги под эгидой КХЛ Сергеем Яковлевым, на которой обсуждался вопрос проведения соревнований по следж-хоккею под эгидой лиги. В последний раз в рамках КХЛ турнир по следж-хоккею на Кубок континента проходил в Уфе в январе 2017 года во время Недели звезд хоккея при поддержке ПКР.

"Сейчас мы вместе с КХЛ прорабатываем проведение такого турнира с 1 по 4 июня следующего года в Сочи на базе тренировочного центра в Олимпийском парке с участием четырех команд. После восстановления РУСАДА [Российского антидопингового агентства] у нас появилась надежда, что в этом соревновании примет участие наша национальная сборная, и сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Нам бы хотелось, чтобы в турнире участвовали именно национальные команды", - сказал Рожков.

По словам вице-президента комитета, размещение команд планируется на базе "Юг-Спорт" в Сочи. "Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко был руководителем оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи и продолжает активно помогать развитию паралимпийского движения. Мы благодарны Дмитрию Николаевичу за его усилия", - отметил он.

Победителем Кубка континента - 2017 стал подмосковный "Феникс". В турнире также принимали участие команды из Италии, Чехии и Китая.

В четверг исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение признать Российское антидопинговое агентство соответствующим кодексу WADA.