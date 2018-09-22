Прощание с призером ЧМ по художественной гимнастике Назмутдиновой прошло в Екатеринбурге

ТАСС, 22 сентября. Порядка 200 человек пришли на траурную церемонию прощания с бронзовой медалисткой чемпионата мира по художественной гимнастике Лилией Назмутдиновой, которая ранее скончалась в Екатеринбурге в возрасте 82 лет. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Министерстве спорта Свердловской области.

"Прощание с Лилией Биляловной состоялось во Дворце игровых видов спорта. Проститься пришли порядка 200 человек. Среди них постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону Хайдар Гильфанов, заместитель министра физкультуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблинцев, президент Федерации художественной гимнастики Свердловской области Елена Мурзина и другие", - сказали в министерстве.

Назмутдинова была первым мастером спорта СССР в истории художественной гимнастики страны, первой демонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрессе в Штутгарте, всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году, стала победительницей первых международных соревнований в 1960 году в Софии, в 1965 году в Праге она выиграла бронзу в упражнениях с предметами. Являлась заслуженными мастером спорта, а также заслуженными работником физической культуры и спорта. Была награждена медалями "За трудовую доблесть", "За заслуги в развитии олимпийского движения в России", "За спортивную доблесть", а также "За заслуги перед Свердловской областью".

После завершения спортивной карьеры в 1970 году из-за травмы Назмутдинова начала работать тренером. Ее дочь и подопечная Альфия Назмутдинова в 1971 году выиграла золото, серебро и две бронзы на чемпионате мира по художественной гимнастике.