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Медведева рассказала, что не разочарована своим выступлением на турнире в Канаде

Фигуристка заняла второе место на пятом этапе турнира серии "Челленджер" Autumn Classic в канадском Оквилле
Евгения Медведева EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Евгения Медведева
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 22 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева осталась довольна своей произвольной программой на этапе турнира Autumn Classic в Канаде, несмотря на падение и упущенное лидерство после короткой программы. Слова россиянки приводятся на сайте телеканала NBC.

Медведева заняла второе место на пятом этапе турнира серии "Челленджер" Autumn Classic в канадском Оквилле. В произвольной программе россиянка сорвала два элемента и упустила лидерство по итогам короткой программы. Победительницей стала американка Брэди Теннелл.

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"Честно говоря, я чувствую себя просто превосходно. Эти соревнования дали мне невероятный опыт. Это первый турнир для меня в новой команде, под руководством новых тренеров, все по-новому", - сказала Медведева.

"Я совершила много ошибок, было много вещей, которые я могла выполнить лучше. Но все хорошо, потому что чувствую, что могу делать элементы лучше, совершенно чисто. У меня есть чуть больше месяца, чтобы усовершенствовать прокаты (до турнира Skate Canada - прим. ТАСС). Уже не могу дождаться возвращения в "Крикет-клуб" [тренировочная база], чтобы работать и делать программы еще лучше, лучше и лучше", - добавила 18-летняя спортсменка.

Турнир в Канаде стал первым официальным стартом для Медведевой после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру в мае. Россиянка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

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