Более 3,5 тыс. человек приняли участие в международном марафоне во Владивостоке

ТАСС, 22 сентября. Более 3,5 тыс. человек приняли участие в международном марафоне, который в третий раз прошел во Владивостоке по уникальной трассе - двум мостам и центральной улице города. Вместе со спортсменами из 120 субъектов России на старт вышли представители 20 стран мира, рассказала в субботу ТАСС спортивный директор мероприятия Ольга Гаева.

"Участвовало около 3,5 тыс. человек из 120 субъектов РФ и 20 стран - Китай, Южная Корея, Нидерланды, Англия, Словакия, Германия, Филиппины, Эфиопия и другие. Трасса сертифицирована и уникальна своими подъемами и спусками, так как обычно марафоны проводятся на ровной поверхности. Общий набор высоты нашей трассы - около 800 метров. Она нравится марафонцам и бегунам, люди приезжают, чтобы пробежать именно такой рельеф", - сказала Гаева.

Среди участников были и те, кому важно было не просто пробежать дистанцию 5 км, 21,1 км или 42,2 км, но и приурочить свой результат к каким-то важным событиям. Например, Валерий Буцковский из Благовещенска Амурской области преодолел 42,2 км в честь своей внучки, которая родилась месяц назад. Вместо брендированной футболки, которая выдавала каждому участнику марафона, он надел свою - с фотографией малышки. Пара бегунов из Владивостока по итогу марафона решили пожениться - участница забега Екатерина получила предложение руки и сердца от своего любимого человека на финише.

Каждый завершивший дистанцию участник марафона на финише получал медаль. Призовой фонд - 1 млн рублей - был распределен среди участников, занявших первые три места на заявленных дистанциях. "Несмотря на большое количество иностранных бегунов, победителями стали все участники из России", - сказала Гаева.

По словам собеседницы ТАСС, сейчас беговое сообщество набирает обороты. Участие в соревнованиях стимулируют тренировки в профильных клубах любителей бега. То есть, зачастую на старт выходят непрофессионалы и люди с небольшим беговым опытом. "С появлением беговых клубов появилась динамика в развитии бегового сообщества. Однозначно, люди стали больше бегать", - сказала она.

Результаты

На дистанции 42,2 км среди мужчин победителем стал Сергей Петров из республики Башкортостан, его результат - 2 часа 24 минуты 24 секунды. Второе место занял Роман Исаев из Владивостока (2:35.32). Третьим стал японец Сакамото Томонори (2:38.10).

Среди женщин на марафонской дистанции лучшей стала Наталья Сергеева из Хабаровска (2:40.49). Второе место у представительницы Якутии Надежды Гоголевой, ее результат - 3 часа 3 минуты. Виктория Мячикова из Приморского края стала третьей - 3:3.51.

Сергеева подтвердила свое лидерство на марафонской дистанции. В 2017 году ее результат составил 2 часа 47 минут 29 секунды. Второе и третье места тогда заняли Марина Ларионова из Находки (3:37.51) и Наталья Вашкевич из Кемерова (3:44.38) соответственно.

В 2017 году на марафонской дистанции лучшим стал Сергей Попов из Нововоронежа (2 часа 24 минуты 20 секунд), за ним прибежал спортсмен из Владивостока Евгений Бушков (2:24.59), на третью ступень пьедестала поднялся уфимец Андрей Сафронов (2:29.2).