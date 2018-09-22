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Урманов призвал не делать поспешных выводов из-за неудачного старта сезона Медведевой

Российская фигуристка стала второй на пятом этапе турнира серии "Челленджер" Autumn Classic в канадском Оквилле
Алексей Урманов Артур Лебедев/ТАСС
Алексей Урманов
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Неудачный старт сезона двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой не является поводом делать поспешные выводы, фигуристка еще наберет оптимальную форму. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион, тренер Алексей Урманов.

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18-летняя Медведева стала второй на пятом этапе турнира серии "Челленджер" Autumn Classic, который прошел в канадском Оквилле. После короткой программы Медведева занимала первое место, опережая американку Брэди Теннелл и француженку Маэ Беренис Мейте. По окончании произвольной программы россиянка после ошибки при исполнении тройного риттбергера опустилась на второе место, набрав в сумме 204,89 балла. Победительницей стала Теннел (206,41), а Мейте замкнула тройку призеров (178,89).

"Это начало сезона, думаю, очень рано делать какие-то выводы. Давайте будем ждать. Женя - профессионал, и наверняка она сможет набрать форму", - заявил Урманов.

По окончании олимпийского сезона-2017/18 спортсменка переехала в Канаду, где начала сотрудничество с Брайаном Орсером, программы россиянке поставил Дэвид Уилсон. Турнир стал первым для спортсменки под руководством канадского специалиста.

Медведева - двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран- при.

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