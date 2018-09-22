СМИ: боксерский бой Фьюри с чемпионом мира Уайлдером пройдет 1 декабря

ТАСС, 22 сентября. Бывший чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри проведет следующий бой против обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера 1 декабря текущего года. Об этом сообщает портал Boxingscene.

Отмечается, что боксеры уже подписали контракт на бой. Точное место проведения поединка неизвестно.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри победил украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа провести обязательную защиту, летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, после спортсмен был лишен британской боксерской лицензии. Летом 2017-го Фьюри объявил о завершении карьеры, но позднее передумал.

В послужном списке 30-летнего Фьюри 27 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 32-летнего Уайлдера 40 побед (39 нокаутом) при отсутствии поражений. Американец владеет поясом WBC с 2015 года и защитил его семь раз. В последнем поединке в марте этого года он победил кубинца Луиса Ортиса техническим нокаутом в 10-м раунде.