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Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Капский скончался на 53-м году жизни

Смерть наступила из-за продолжительной болезни

ТАСС, 22 сентября. Председатель правления белорусского футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает портал "Прессбол".

Издание отмечает, что смерть наступила из-за продолжительной болезни. В 20-летнем возрасте у Капского был обнаружен рак.

Капский занял пост руководителя клуба в 1996 году после принятия решения о возрождении команды Борисовского завода автотракторного электрооборудования, игравшей в чемпионате БССР в 1973-1984 годах. Под руководством Капского БАТЭ 14 раз становился чемпионом Белоруссии (рекорд), трижды - обладателем Кубка страны и семь раз - Суперкубка. За этот период белорусский клуб пять раз участвовал в групповом этапе самого престижного клубного турнира по футболу - Лиги чемпионов.

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