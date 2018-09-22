Стецюк: создание центра водных видов спорта FINA даст импульс развитию плавания в России

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Григорий Стецюк считает, что создание центра развития водных видов спорта Международной федерации плавания (FINA) в Казани даст огромный импульс развитию плавания в стране.

Об этом он сообщил в субботу, выступая на подписании соглашения между FINA и министерством спорта Татарстана о создании центра.

Соглашение о создании центра развития водных видов спорта в партнерстве с Международной федерацией плавания (FINA) в Казани подписали в субботу министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент FINA Хулио Маглионе.

"Мы считаем, что выбор Казани для центра в России правильный, своевременный и обдуманный. Казань в последнее время показала свою, я бы сказал, плавательную Мекку в нашем отечестве, поэтому мы думаем, что этот проект именно на этой земле будет успешным и принесет большой импульс для развития отечественного плавания", - сказал Стецюк.

Как считает президент FINA Хулио Маглионе, в Казани есть все необходимые условия для организации работы центра наилучшим образом. "Мне кажется, что все бассейны, которые представлены в Казани, являются лучшими в России. Они не только поражают своей красотой, но и инфраструктурой, которой мы можем воспользоваться при проведении наших мероприятий", - рассказал он журналистам.

Центр будет первым подобным в России и четвертым в мире (после Таиланда, США и Сенегала). Планируется, что он начнет работать с начала следующего года. На базе центра будут проводиться тренировочные мероприятия для спортсменов и курсы повышения квалификации тренеров по программе FINA, будут организованы школа FINA для обучения официальных лиц в шести дисциплинах, программа сертификации тренеров, международные семинары.