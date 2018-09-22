Загитова считает, что у нее нет звездной болезни из-за победы на Олимпиаде

ТАСС, 22 сентября. Российская фигуристка Алина Загитова считает, что сильно повзрослела за полгода после победных Олимпийских игр в Пхёнчхане, по ее мнению, у нее нет звездой болезни и головокружения от успехов. Слова спортсменки приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев.

"Тренеры доверили мне катать новую программу, так как считают, что я до нее доросла, я тоже это вижу. Прошло полгода с Олимпиады, многое изменилось с тех пор, но я не хочу, чтобы кто-то думал, что у меня головокружение от успехов или звездная болезнь. Я стараюсь оставаться спокойным нормальным человеком. С возрастом я становлюсь серьезнее, уделяю больше внимания такому аспекту, как питание, меняется отношение к обучению - подхожу к тренировкам с большей ответственностью", - сказала Загитова.

Спортсменка считает, что прошлый сезон нельзя считать безоговорочно успешным, так как после олимпийского триумфа последовала неудача на чемпионате мира. "Сезон не был однозначно успешным, потому что в конце я провалилась на чемпионате мира (Загитова заняла пятое место по итогам двух программ - прим. ТАСС). Этот старт также был очень важен для меня, возможно, эта неудача мотивирует меня", - рассказала 16-летняя фигуристка.

Первым официальном стартом в новом сезоне для Загитовой станет турнир в немецком Оберстдорфе, который пройдет с 26 по 29 сентября. Загитова является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при, помимо золота Олимпиады в одиночном катании, она завоевала в Пхёнчхане серебро в командном турнире.