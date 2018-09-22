СМИ: Лука Модрич получил условный срок за уклонение от уплаты налогов

ТАСС, 22 сентября. Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании, он согласился на условный тюремный срок в восемь месяцев. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

Отмечается, что в 2013 году футболист скрыл от Министерства финансов Испании доходы за имиджевые права в размере €291 тыс., в 2014-м - €580 тыс. Общая сумма штрафа составит €1,4 млн: €1 млн он выплатил ранее, €400 тыс. - в результате последнего решения суда.

Согласно испанскому законодательству, наказание на срок менее двух лет за уклонение от налогов считается условным. Ранее на подобные сделки с судом пошли осужденные за налоговые преступления футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и тренер Жозе Моуринью.

Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из лондонского "Тоттенхэма". В составе испанской команды хорват четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по одному разу чемпионат и Кубок Испании, а также три раза победил в клубном чемпионате мира. На чемпионате мира в России сборная Хорватии, капитаном которой был Модрич, дошла до финала, где проиграла французам (2:4). Модрич был признан лучшим игроком турнира.