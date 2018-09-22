Гусев: матчи еврокубков не повлияют на качество футбола во встрече ЦСКА и "Спартака"

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Еврокубковые матчи не должны повлиять на игру московских "Спартака" и ЦСКА во встрече чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА, трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Ролан Гусев.

ЦСКА и "Спартак" встретятся в матче восьмого тура премьер-лиги 23 сентября на "ВЭБ-Арене", начало игры в 19:00 мск. На этой неделе армейцы сыграли вничью в матче групповой стадии Лиги чемпионов с чешской "Викторией" (2:2), а "Спартак" в групповом раунде Лиги Европы уступил австрийскому "Рапиду" - 0:2.

"Игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы на обе команды перед дерби никак не повлияют. В каком бы состоянии они ни находились, после еврокубков или матчей сборных, дерби есть дерби, - сказал Гусев. - Все прекрасно понимают, что значит для одних и для других этот матч, поскольку когда такие игры, все забывают о таких проблемах и играют ради болельщиков, имиджа клуба. Сюжет игры может быть непредсказуем, но я надеюсь, что игра повернется в сторону ЦСКА".

По мнению Гусева, ЦСКА имеет преимущество над соперником в средней линии. "У армейцев она более креативная с учетом игры Дзагоева, Влашича, подключения к атакам Марио Фернандеса. В атаке набрал форму Федя Чалов, почувствовал ворота, он очень правильно открывается, забивает", - отметил он.

ЦСКА не проигрывает на протяжении шести матчей во всех турнирах, "Спартак" не может выиграть на протяжении трех.