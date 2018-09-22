AIBA довольна решением по РУСАДА в свете проведения в Сочи ЧМ по боксу

ТАСС, 22 сентября. Международная ассоциация бокса (AIBA) довольна решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как отсутствие у него статуса соответствия вызывало вопросы по поводу проведения в Сочи чемпионата мира по боксу 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор AIBA Том Вирджетс, слова которого приводит Inside the Games .

"Это хорошие новости для AIBA и всего бокса. Наша цель всегда состоит в том, чтобы действовать в интересах нашего вида спорта и наших атлетов. Мы намерены продолжить работать с нашими коллегами из WADA", - сказал Вирджетс.

Решение о проведении чемпионата мира в России было принято в июле 2017 года. РУСАДА был возвращен статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу 20 сентября. Во время отстранения российского агентства международным федерациям было рекомендовано не проводить международные соревнования в России. В этой связи AIBA рисковала, так как по новому кодексу WADA международные федерации могут лишиться статуса соответствия в случае назначения соревнований в стране, чей антидопинговый орган находится под санкциями.