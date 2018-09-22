Дворкович: мужская сборная России способна на многое на предстоящей шахматной олимпиаде

43-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Батуми с 23 сентября по 5 октября. В состав мужской сборной России вошли Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов. Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Ольга Гиря выступят в составе женской команды.

"Состав нашей мужской команды всегда достаточно звездный, но, к сожалению, наша команда в последние годы не попадала в форму, что называется. Это вопрос, конечно, и приоритетов, и формирования команды. Уверен, что капитан и федерация извлекли уроки из прошлого. Команда сейчас интенсивно готовится, понятно, что на старте все в разной форме, кто-то играл в последнее время лучше, кто-то хуже, но как раз задача капитана и тренеров привести всех к единому знаменателю, чтобы это была единая команда, которая могла бы конкурировать с ведущими странами - США, Азербайджаном, Китаем, Арменией", - отметил Дворкович.

"Будет серьезная борьба, думаю, наши ребята способны на многое. Знаю, что Володя Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий будут стремиться за счет своих лидерских качеств двигать нашу сборную вперед, остальные должны их порыв поддержать, например, надежный Дима Яковенко. Посмотрим, все должно сложиться. А девушки, как всегда, будут доставлять хорошее настроение нашим болельщикам, они умеют это делать", - добавил он.

Шахматная олимпиада проводится Международной шахматной федерацией (FIDE) раз в два года. Мужская сборная СССР становилась победителем олимпиады 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. На турнире 2016 года россияне заняли третье место.

Женская сборная СССР выигрывала олимпиаду 11 раз, российская женская команда - трижды. В 2016 году российские шахматистки не вошли в тройку призеров.