КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Джефф Монсон перенесет операцию в связи с травмой бедра. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу Монсон удушением победил бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Тима Сильвию в поединке по правилам грэпплинга в Красногорске. Травма давно беспокоит бойца, в связи с чем он не имеет возможности постоянно проводить поединки.

"Я рад победе, рад, что порадовал жителей Красногорска, - сказал 47-летний Монсон. - Возможно, я перенесу операцию в связи с травмой".

В мае стало известно о предоставлении Монсону российского гражданства. В сентябре спортсмен стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска. В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.