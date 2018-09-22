Украинский боксер Усик пожелал Поветкину хорошего боя с Джошуа

ТАСС, 22 сентября. Украинский боксер Александр Усик пожелал россиянину Александру Поветкину провести хороший бой против британца Энтони Джошуа. Видеообращение размещено на странице военно-патриотического клуба "Комбат" в Instagram.

Поединок Поветкина и Джошуа пройдет 22 сентября на стадионе "Уэмбли". На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

"Поединок Поветкин - Джошуа. Сане хорошего выступления", - сказал Усик.

Усик в июле стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, Всемирного боксерского совета (WBC) и IBF в первом тяжелом весе.