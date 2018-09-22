{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украинский боксер Усик пожелал Поветкину хорошего боя с Джошуа

Поединок пройдет 22 сентября на стадионе "Уэмбли"

ТАСС, 22 сентября. Украинский боксер Александр Усик пожелал россиянину Александру Поветкину провести хороший бой против британца Энтони Джошуа. Видеообращение размещено на странице военно-патриотического клуба "Комбат" в Instagram.

Поединок Поветкина и Джошуа пройдет 22 сентября на стадионе "Уэмбли". На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

"Поединок Поветкин - Джошуа. Сане хорошего выступления", - сказал Усик.

Усик в июле стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, Всемирного боксерского совета (WBC) и IBF в первом тяжелом весе.

Футбол в России
Адиев: главный арбитр матча РПЛ между "Динамо" и "Анжи" допустил ряд спорных моментов
Махачкалинцы в субботу обыграли "Динамо" на выезде со счетом 1:0
Читать полностью