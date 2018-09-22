ФК "Динамо" поздравил "Арену-Химки" с десятилетним юбилеем в перерыве матча РПЛ с "Анжи"

ХИМКИ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Советник генерального директора московского "Динамо" Алексей Смертин от лица клуба поздравил домашний стадион бело-голубых "Арену-Химки" с десятилетним юбилеем. Вручение памятного подарка представителю арены состоялось в перерыве матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Динамо" и махачкалинским "Анжи", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Подмосковная "Арена-Химки" отметила десятилетие 20 сентября - в этот день в 2008 году на ней состоялся первый матч между "Химками" и раменским "Сатурном". Стадион, вмещающий 18,6 тыс. человек, является домашним для "Динамо" с 2009 года. В период с 2010 по 2016 год на "Арене-Химки" свои домашние матчи также проводил московский ЦСКА.

В перерыве матча "Динамо" и "Анжи" Смертин вышел на поле с заместителем генерального директора автономного учреждения "Арена-Химки" Дмитрием Устиновым. Представитель бело-голубых вручил Устинову памятную динамовскую футболку с десятым номером и автографами футболистов команды.

Планируется, что "Динамо" завершит выступления на "Арене-Химки" с введением в эксплуатацию стадиона в Петровском парке. Арена "Динамо" в настоящий момент является частью парка "ВТБ-Арена" и находится на заключительной стадии реконструкции. Ожидается, что исторически домашний для бело-голубых стадион будет введен в строй в конце 2018 года.