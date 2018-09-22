Боец Монсон может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Ранее Монсон удушением победил бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тима Сильвию в поединке по правилам грэпплинга в Красногорске. Также он заявил, что перенесет операцию.

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Как я и говорил, планирую провести операцию в связи с травмой бедра в декабре. Если я не смогу после этого физически драться, то завершу карьеру", - сказал Монсон.

В мае стало известно о предоставлении Монсону российского гражданства. В сентябре спортсмен стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.

В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. Боец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях.

Также он проводил поединки с Фёдором и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами.