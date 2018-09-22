Монсон считает, что чемпион UFC Нурмагомедов уверенно победит Макгрегора

"Хабиб будет уничтожать Конора все пять раундов боя. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, он будет изматывать соперника. Ну а дальше он сам решит, как выиграть", - сказал Монсон.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.